Суд ЕС оставил в силе санкции против Фридмана, Авена и Хана

Суд Евросоюза отклонил иски предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана о снятии с них санкций ЕС. Кроме того, были отклонены иски бизнесмена Геннадия Тимченко и его супруги Елены, а также супруги предпринимателя Алексея Мордашова Марины, которые также добивались отмены санкций, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, суд ЕС удовлетворил иски двоюродного брата предпринимателя Олега Дерипаски Павла Езубова и дочери глава «Транснефти» Майи Токаревой с просьбой снять с них европейские рестрикции. В случае с Токаревой суд также поручил Совету ЕС оплатить расходы истицы.

В решении суда ЕС говорится также, что суд отклонил иск Национального расчетного депозитария с требованием снять санкции Евросоюза.