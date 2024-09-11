В Альфа-Банке рассказали, как будут проверять подозрительные переводы

Сотрудники Альфа-Банка смогут звонить клиентам через мобильное приложение, чтобы проверить подозрительный перевод — если ответа не будет, операцию заблокируют.

«В случае подозрительной транзакции по счету сотрудники службы защиты платежей могут позвонить клиенту напрямую через приложение, чтобы уточнить, действительно ли он планирует совершить перевод», — объяснили в банке ТАСС.

Клиент увидит на экране смартфона окно входящего звонка из банка с двумя кнопками: «ответить» и «отклонить».

«При ответе запустится приложение и включится IP-звонок (безопасное соединение). У клиента есть выбор: принять звонок через приложение или позже — по телефону», — сказали в Альфа-Банке и добавили, что звонок безопасен для клиента, а функция доступна в роуминге за границей.

Банк, как напомнили в кредитной организации, обязан блокировать подозрительные операции в случае, если не удалось дозвониться для клиента при подозрительной транзакции.