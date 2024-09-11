JPMorgan может перестать обслуживать российские бумаги клиентов

JPMorgan может лишиться возможности предоставлять услуги по хранению, исполнению сделок и обслуживанию принадлежащих его клиентам российских ценных бумаг «в той же степени, как он это делал до сих пор», сообщил американский банк возможные последствия от того, что его дочерний «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (JPMBI, выступает субдепозитарием) станет несостоятельным в результате проигрыша дела ВТБ в российском суде. Кроме того, это может затронуть и рублевые денежные средства на счетах клиентов.

ВТБ в апреле подал иск JPMorgan на $439,5 млн. Ответчиками по делу проходят восемь иностранных структур банка и одна российская — «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». Американский банк пишет, что требования по иску превышают стоимость «доступных активов», которые тот держит в России: «Исход этого иска и какое влияние он окажет на JPMBI…, неизвестны». Если требования к банку будут исполнены, то российские активы JPMorgan «полностью могут быть арестованы» или банк «не сможет соблюдать свои обязательства»: «Это может привести к несостоятельности «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» и повлиять на его возможность работать, следуя распоряжениям JPMorgan».

«После предварительных слушаний российский суд назначил судебное заседание на 11 сентября 2024 года, когда он должен рассмотреть аргументы защиты JPMBI. Если решение будет вынесено на этом заседании, у JPMBI будет право подать на апелляцию, процесс по которой, вероятно, продлиться около двух месяцев. В течение этого времени не ожидается, что суд арестует активы JPMorgan», — отмечается в сообщении американского банка. «В самые первые дни, когда банк ВТБ попал под санкции, JPMorgan в Нью-Йорке заблокировал $440 млн на нашем корреспондентском счете… Мы… считаем их незаконными и необоснованными. Поэтому логично оспаривание этой блокировки с нашей стороны доступным юридическим способом», — объяснял Frank Media суть дела первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

JPMorgan указывает, что будет в легальном поле защищать свои интересы, и считает, что требования по соответствующим выплатам «не могут быть осуществлены и по контракту он освобожден от них в результате соответствующего санкционного законодательства».

Американский банк указывает, что в его понимании по российскому указу № 8 от 3 января 2024 года, клиентские ценные бумаги и денежные средства на счетах типа «С» защищены от взыскания, но «ситуация остается динамичной». Кроме того, указ № 422 от 23 мая 2024 года « заложил основу возмещения ущерба Российской федерацией и/или ее ЦБ за ущерб, нанесенный «недружественными» действиями США».

«Если, как сообщил управляющий, JPMBI будет объявлен несостоятельным, то российские активы не смогут обслуживаться компанией и из-за действующего режима санкций, JPMBI не сможет передать их другому депозитарию», — приводятся в сообщении слова представителя JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities Эрика Сандерсона.

Согласно отчетности этой компании за первое полугодие 2024 года, объем российских ценных бумаг (их цена была списана до номинальной стоимости) составлял приблизительно 8% от суммарной стоимости чистых активов (СЧА) портфеля. Набор российских ценных бумаг составлял 26 имен. Кроме того, на 2 мая на счетах типа «С» накопилось денежных средств 25,2 млн фунтов стерлингов и 7,9 млн фунтов стерлингов объявленных, но еще не выплаченных дивидендов.