Названо число подключенных к SWIFT российских банков

Более 200 банков в России на фоне санкций до сих пор подключены к международной платежной системе SWIFT. Об их числе рассказал сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов, которого цитирует РИА Новости.

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По его словам, система международных платежей в настоящее время фрагментирована, в связи с чем игроки для разных ситуаций используют разные способы расчетов. В частности, уточнил он, иногда «уже начинает применяться» бартер.

«Мы движемся все-таки к более сложному миру, когда действительно будет несколько вариантов инструментов, подходов и нужно будет хорошо ориентироваться в этом мире», — резюмировал специалист.

Еще до введения ограничений, связанных с использованием SWIFT, в России начали развивать отечественный аналог системы — СПФС, который в июне текущего года также попал под санкции Запада. На фоне этого, а также перебоев с платежами, вызванных давлением США на третьи страны, связанным с угрозой вторичных санкций, Россия вместе с партнерами по БРИКС готовит проект независимой цифровой расчетно-платежной платформы, который, по словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, находится на хорошей стадии подготовки.