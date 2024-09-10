«Новатэк» ответил на обвинения в создании теневого флота

Представители российской газодобывающей компании «Новатэк» назвали ложными сообщения о планах по созданию теневого флота для поставок газа с месторождения «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает ТАСС.

«Заявления о том, что якобы компания занимается формированием теневого флота, его управлением и отгрузками с проекта «Арктик-СПГ-2», не соответствуют действительности», — подчеркнули в «Новатэк».

Также в компании заявили, что зафрахтованные «Ямал СПГ» газовозы не используются для отгрузок газа с «Арктик-СПГ 2».

До этого Reuters писало, что «Новатэк» может отказаться от третьей технической линии на «Арктик СПГ-2» из-за санкций США.

Газета «Ведомости», ссылаясь на два источника, знакомых со статистикой Минэнерго, писала в апреле, что «Новатэк» резко снизил добычу газа на проекте «Арктик СПГ-2» в феврале 2024 года — до 83 млн куб. м, что втрое меньше январских значений и в 5 раз ниже показателей декабря 2023-го.