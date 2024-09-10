Google должна заплатить €2,4 млрд в качестве штрафа в ЕС

Европейский суд в Люксембурге постановил, что Google должна заплатить €2,4 млрд в качестве штрафа, наложенного Еврокомиссией в 2017 году за нарушения правил конкуренции Евросоюза. Об этом говорится в постановлении суда.

В нем отмечается, что штраф бы наложен "на Google за злоупотребление своим доминирующим положением путем поддержки собственного шоппинг-сервиса".

Суд установил, что в свете характеристик рынка и конкретных обстоятельств дела "поведение Google носило дискриминационный характер и не подпадало под [определение] конкуренции по существу".

В июне 2023 года Еврокомиссия обвинила Google в несоблюдении антимонопольного законодательства в области рекламного бизнеса. ЕК за последние годы санкционировала многомиллиардные штрафы ведущим американским цифровым корпорациям, включая Microsoft, Google и Amazon, за нарушение правил ЕС в сфере конкуренции на цифровом рынке. В феврале более 30 медийных организаций Европы предъявили американской корпорации Google иск, потребовав от нее возмещения ущерба на сумму около €2,1 млрд. Они настаивали на том, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рекламном рынке.