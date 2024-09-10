Ozon начал работать в Грузии

Ozon запустил продажи для жителей Грузии, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Грузия стала седьмой страной за пределами России, где компания развивает маркетплейс.

"Ozon открыл продажи в Грузии. Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 50 млн товаров различных категорий - от электроники до товаров для красоты и здоровья", - рассказали в компании.

На первом этапе доставка займет около 14 дней. Пользователи могут получить свои покупки в пунктах выдачи заказов партнеров, либо с помощью курьерской доставки.

"Мы уже обеспечиваем потребительскими товарами клиентов в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и очень рады, что с сегодняшнего дня к ним присоединятся жители Грузии. Чтобы завоевать доверие жителей страны, мы предложим им качественный сервис, широкий ассортимент товаров, доступные цены и удобную доставку", - сказал директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон, слова которого привели в компании.

Ozon - один из крупнейших российских маркетплейсов. Онлайн-платформа связывает 550 тыс. предпринимателей с 51 млн активных покупателей, ассортимент площадки насчитывает 370 млн товаров. Оборот от продаж Ozon (GMV, включая услуги) в первом полугодии 2024 года увеличился на 78% в годовом выражении - до 1,203 трлн рублей.

Помимо России онлайн-ретейлер ведет свою деятельность и в других странах. Так, с 2021 года Ozon развивает бизнес в СНГ. Также компания занимается трансграничной торговлей с Китаем и Турцией.