В Якутии добыли особо крупный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний АЛРОСА.

"Алмаз обнаружили работники ночной смены компании "Алмазы Анабара" во время промывки алмазоносных песков", - говорится в публикации.

Алмаз был найден на месторождении Эбелях в Анабарском районе Республики Саха.

Напомним, что это уже второй камень-рекордсмен, найденный в России менее чем за год. В сентябре 2023 года на месторождении Эбелях обнаружили алмаз, масса которого составляла 390,7 карата.

Вместе с ним обнаружили еще один камень классической формы октаэдра. Его масса составляла 37,7 карата.