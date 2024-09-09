В Ozon объяснили, почему профили пользователей сделали публичными

Маркетплейс Ozon запустил новую функцию «Публичный профиль» в тестовом режиме, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что опция позволяет собирать отзывы на приобретенные товары, которые пользователь оставил не анонимно.

Как отметили представители маркетплейса, благодаря новой функции клиенты смогут подписываться на других покупателей с похожим профилем покупок.

«Ozon тестирует новую опцию в приложении — «Публичный профиль». В нем собираются отзывы на приобретенные товары (за исключением ряда категорий, например 18+ и др.), которые пользователь оставил не анонимно — история всех покупок не видна. Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок. Это поможет клиентам выбирать подходящие товары», — заявили в Ozon.

Представители компании пояснили, что в публичном профиле используется только имя и первая буква фамилии, если она указана. По их словам, клиент всегда может при желании скрыть отдельные отзывы.

Ozon возобновил продажи дорогих товаров из Китая

«Клиент всегда может полностью скрыть свой профиль — для этого нужно зайти в личный кабинет и отключить функцию. В этом случае другие покупатели увидят заглушку «пользователь скрыл свой профиль» и не смогут посмотреть оставленные отзывы», — добавили в компании.

Ранее представители Ozon сообщили, что опасные БАДы, которые начали продавать через маркетплейсы, уже скрыли с сайта. Там подчеркнули, что также была проведена дополнительная проверка всего ассортимента категорий, в которые поступили товары. Представители Ozon уточнили, что на площадке действует запрет на продажу БАДов без регистрации.