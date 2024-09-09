ФАС завела дело против ВТБ

ФАС возбудила дело в отношении банка ВТБ по признакам нарушения в рекламе кредитной карты, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В рекламе финансовой услуги использовалось некорректное сравнение", - пояснили в службе.

В ФАС России поступила жалоба гражданина на рекламу кредитной карты ВТБ, которая распространялась на рекламной конструкции в Москве. В рекламе содержались следующие утверждения: "Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки".

"При этом объективные критерии сравнения не были указаны, а сведения о существенных условиях получения бонусов были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом", - указали в ФАС.

По мнению ведомства, такая реклама может ввести потребителей в заблуждение относительно стоимости финансовой услуги и способствовать получению банком необоснованных преимуществ по отношению к предложениям конкурентов.