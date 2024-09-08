Назван предприниматель, который может стать первым в мире триллионером

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск стремится стать первым в мире триллионером к 2027 году. Об этом стало известно в воскресенье, 8 сентября, согласно новому отчету Академии Informa Connect, отслеживающей состояние богатейших людей на Земле.

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Считается, что состояние этого известного предпринимателя увеличивается в среднем на 110 процентов в год. Маск считается самым богатым человеком в мире с состоянием в 251 миллиард долларов.

На втором месте — основатель индийского конгломерата Гаутам Адани. Если ежегодные темпы роста его состояния останутся на уровне 123 процентов, то этот показатель должен быть достигнут к 2028 году.

Далее следуют Дженсен Хуанг, генеральный директор технологической компании Nvidia, и индонезийский энергетический и горнодобывающий магнат Праджого Пангусту. Оба они также могут стать триллионерами в 2028 году, передает «Российская газета».

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его космический корабль Starship сможет осуществить непилотируемый полет к Марсу в течение двух лет. Он отметил, что после этой миссии частота запусков будет увеличиваться «экспоненциально». Основная цель SpaceX — создать автономный город на Марсе в течение следующих 20 лет.

Маск выступил с угрозами в адрес Бразилии

Предприниматель Илон Маск также заявил, что многие государства идут по пути Британии, в которой есть риск начала гражданской войны. Соответствующее мнение он выразил в четверг, 22 августа, на своей странице в социальной сети X.

Предприниматель ранее согласился с высказыванием, что США ждет массовый голод в случае избрания Камалы Харрис на пост президента страны. В пятницу она представила экономический план, согласно которому в Штатах будет запрещено повышать цены на продукты на фоне высокой инфляции.