Nvidia вложила $160 млн в Applied Digital для стимулирования спроса на GPU

Nvidia вместе со своими партнерами инвестировала 160 миллионов долларов в Applied Digital, техасского оператора дата-центров. Эти средства направлены на ускорение строительства нового комплекса ЦОД в Северной Дакоте и поддержку спроса на GPU.

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Стоимость передовых графических процессоров, таких как Nvidia Blackwell, может достигать 30−40 тысяч долларов за штуку. Так, компания CyrusOne, предоставляющая услуги ИИ-ЦОД, недавно привлекла 7,9 миллиарда долларов в виде кредита для оснащения своих мощностей новейшими ускорителями после привлечения капитала в размере 1,8 миллиарда долларов в начале этого года.

Аналогичным образом, компания CoreWeave в мае привлекла финансирование в размере 1,1 млрд долларов и впоследствии привлекла еще 7,5 млрд долларов в виде долгового финансирования. Lambda, еще один ключевой игрок, привлекла 320 миллионов долларов в январе и 500 миллионов долларов в виде займов весной этого года для расширения своих кластеров GPU.