Бахрейн введет 15%-ный налог на прибыль для транснациональных корпораций

Бахрейн введет внутренний минимальный налог на прибыль (Domestic Minimum Top-up Tax, DMTT) для транснациональных корпораций. Новые правила приняты в рамках глобальной налоговой реформы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщило Бахрейнское информационное агентство.

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В соответствии с новым законом прибыль международных групп компаний, полученная в стране, будет облагаться налогом в размере 15%. Требования распространяются на предприятия, консолидированная годовая выручка которых превышает €750 млн. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Система налогообложения в Бахрейне считается одной из самых благоприятных для ведения бизнеса. В королевстве нет налога на доходы физических лиц, корпоративный налог распространяется только на нефтегазовый сектор, налог на добавленную стоимость составляет всего 5%. Новые правила для транснациональных корпораций фактически означают, что Бахрейн присоединился к глобальной антиофшорной инициативе ОЭСР, которая была запущена в 2021 году.

На сегодняшний день глобальную налоговую реформу ОЭСР поддержали более 130 стран. Она должна осуществляться по двум направлениям, известным как Pillar 1 и Pillar 2. Первое предусматривает введение минимального налога на прибыль корпораций в размере 15% в целях ограничения конкуренции между странами с высокими и низкими налогами. Второе подразумевает установление налога на транснациональные корпорации, который будет уплачиваться не в странах регистрации этих компаний, а там, где они осуществляют операционную деятельность и получают прибыль.