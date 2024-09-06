«Татнефть» заместила поставки «ЛУКОЙЛа» на НПЗ Словакии и Венгрии

Компании «Татнефть» с июля этого года удалось заместить поставки «ЛУКОЙЛа» на нефтеперерабатывающие заводы Словакии и Венгрии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Еврокомиссия в ситуации с решением украинской стороны остановить поставки нефти компании «ЛУКОЙЛ» через территорию страны в Венгрию и Словакию «отказывается отстаивать позиции отдельных стран-членов».

Подчеркивается, что российские экспортеры решили оказать помощь Будапешту и Братиславе. «Татнефть» отправила по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 330 тысяч тонн нефти в каждую страну.

«Это позволило заместить выбывшие усилиями киевского режима поставки "ЛУКОЙЛа" и в целом гарантировать нормальное функционирование ТЭК указанных стран», - указано на сайте МИД РФ.

«Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний России. На долю компании приходится около 8% всей добываемой нефти в России и свыше 80% нефти, добываемой на территории Татарстана.