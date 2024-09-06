«Золотая корона» перестала работать в Молдавии

У жителей Молдавии больше нет возможности осуществлять отправку денежных переводов в Россию и получать их через системы быстрых денежных переводов с связи с приостановлением функционирования в республике российской платежной системы «Золотая корона». Об этом сообщает ТАСС.

Такие услуги приостановлены на неопределенное время, проинформировали в банках Молдавии. Агентство обращает внимание на то, что еще на прошлой неделе организации работали с этой системой.

Согласно информации на сайте Eurocreditbank, решение принято из-за «необходимых операционных корректировок». Отмечается, что специалисты банка сейчас делают все, чтобы данная услуга возобновилась в кратчайшие сроки.

Напомним, что весной в Молдавии перестала работать услуга онлайн-переводов через эту платежную систему. Однако переводы возможно было получить в отделениях банков Moldindconbank, Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank и Energbank.