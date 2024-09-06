В «Пятерочке» рассказали, как можно решить проблему кадрового голода

Директор по стратегическому маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев заявил, что преодолеть кадровый голод на складах сети можно с помощью роботов и искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующей информацией он поделился на Восточном экономическом форуме, передает агентство «Прайм».

Для компании ИИ является возможностью повысить качество попадания в потребность клиента, отметил директор. По его словам, фирма старается применять нейросети для принятия операционных решений, работы с обратной связью клиентов, процессов на складах.

Ярцев сообщил об успешном тестировании в Подольске ряда решений с автономными мобильными роботами и роботами-погрузчиками. Как уточнил он, «очень много складских операций можно делегировать роботам, можно автоматизировать, высвободив человеческие ресурсы, чтобы в том числе решить проблему кадрового голода».

Ранее директор по развитию лояльности и экосистемных продуктов X5 Group Евгений Галимский заявил «Известиям», что подписочные сервисы превратились из инструмента лояльности для действующих клиентов компаний в драйвер развития бизнеса.