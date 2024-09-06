Суд запретил сделки с акциями Райффайзенбанка

Сегодня российский суд наложил запрет на любые сделки с акциями Райффайзенбанка в рамках судебного разбирательства с участием третьих лиц, что усложняет процесс его продажи для австрийской Raiffeisen Bank International. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

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«Сегодня российский суд вынес предварительное решение, которое вводит немедленный запрет на трансфер акций АО 'Райффайзенбанк'», — уточняется в заявлении австрийской группы.

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Запрет связан с судебным делом, инициированным Rasperia Trading Limited против Strabag SE, ее австрийских акционеров и Райффайзенбанка. Банк упоминается в иске как связанный с другими ответчиками, но не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Головная компания RBI не является стороной этого разбирательства.

Из-за сегодняшнего решения RBI не может передать свои акции в АО 'Райффайзенбанк', что затрудняет процесс продажи контрольного пакета акций и приведет к дальнейшим задержкам, заявила компания.

«RBI будет пытаться оспорить это решение всеми доступными законными средствами», — добавили представители финансовой оргнизации.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и является частью Raiffeisen Bank International AG (RBI), которая рассматривает различные варианты будущего банка, включая возможность выхода из капитала.

Ранее один из банков решил повысить комиссии за переводы в евро с сентября.