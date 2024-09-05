Financial Times рассказала о проблемах с поиском клиентов у «Арктик СПГ-2»

Последние партии сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2» не удалось продать, потому что потенциальные клиенты опасаются санкций США. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times.

Поставки с завода должны были начаться зимой, но введенные ограничения заставили «Новатэк» объявить форс-мажор. Самой серьезной проблемой стало отсутствие на проекте газовозов необходимого ледового класса, без которых вывозить топливо невозможно. Строительство судов было заказано в Южной Корее, но верфь разорвала контракт из-за ограничительных мер.

Отгрузки стартовали летом, когда стала возможной доставка СПГ обычными танкерами. Однако, в отличие от торговли нефтью, найти клиентов оказалось гораздо сложнее.

Судно Everest Energy разгрузилось на плавучем хранилище «Новатэка» «Саам ПХГ» в Мурманске, газовоз Asya Energy, вероятнее всего, разгружается там же, а танкер Pioneer в августе все же перегрузил партию на несанкционное судно у берегов Египта. Тем не менее последнее остается на месте, что, по всей видимости, означает отсутствие покупателей.

Как отмечает издание, попытки России собрать теневой флот для перевозки газа выглядят гораздо менее успешными, чем в случае с нефтью. Дело в том, что газовозов в мире меньше, и они все на виду, а значит, санкции можно вводить оперативно. Все три судна, которые забирали партии из России, уже включены в список.

При этом авторы материала признают, что «Новатэк» в силу опыта и компетенций, скорее всего, найдет покупателей на эти партии. Например, можно продать газ в Индию, которая охотно закупает российскую нефть. Главным вопросом остается скидка, которую придется предложить клиенту, и, соответственно, прибыль с проекта.

Санкции со стороны западных стран не смогут остановить и даже помешать развитию СПГ-отрасли России. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на Восточном экономическом форуме.

"Санкции - нельзя сказать, что они абсолютно не заметны, но мы видим, что они не помешают, не остановят планы по развитию СПГ-индустрии [страны]", - сказал он.

Сорокин добавил, что в развитии отрасли заинтересованы партнеры России, покупатели российского сжиженного природного газа.

Спрос на СПГ в мире в ближайшие шесть лет может вырасти с текущих немногим более 400 млн тонн до 580-600 млн тонн, а затем и 700 млн тонн. Об этом сказал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Сегодня мир активно переходит на СПГ и спрос на него с текущих примерно 400 с небольшим млн тонн вырастет до 580-600 млн ближайшие 6-7 лет. Мы достигнем 700 млн тонн на горизонте 20 лет", - сказал он.

Евросоюз в августе импортировал сжиженный природный газ (СПГ) в объеме 230,9 млн куб. м в сутки. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, это минимальный показатель с осени 2021-го. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).

Всего за август в ЕС завезли 7,15 млрд куб. м природного газа. По сравнению с июлем поставки снизились на 12%.

По итогам первых восьми месяцев импорт СПГ в страны Евросоюза сократился на 17% в годовом выражении и составил 73,8 млрд куб. м. Аналитики связывают такую динамику в том числе с ростом стоимости газа.

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По итогам августа 2024 года суммарные объемы вывоза сжиженного природного газа (СПГ) из России увеличились на 33 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,94 миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Отмечается, что достигнутый в последний месяц лета результат оказался максимальным с января 2024 года. В целом за январь-август поставки российского СПГ выросли на 5,7 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составили 21,76 миллиона тонн, пояснили эксперты.

За отчетный период экспорт вырос по всем ключевым направлениям. Так, поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) за это время увеличились 10,5 процента в годовом выражении, до 1,62 миллиона тонн. В свою очередь, экспорт в Европу вырос на 57 процентов год к году и достиг отметки в 1 миллион тонн.

Эксперты связали наращивание поставок российского СПГ в АТР в том числе с жаркими погодными условиями в августе. На этом фоне потребление этого вида топлива в регионе заметно увеличилось. По словам аналитика «Имплемента» Ивана Тимонина, последнее касается в первую очередь Китая и Японии.

Наращивание поставок российского СПГ в Европу фиксируется не первый месяц. Ранее аналитики консалтинговой компании Bruegel сообщили, что по итогам второго квартала 2024 года Россия смогла опередить США по объемам экспорта этого вида топлива в ЕС, отправив в регион в общей сложности порядка 12,73 миллиарда кубометров. Экспорт же Соединенных Штатов за отчетный период они оценили в около 12,27 миллиарда.

Контракт на поставку около четырех миллиардов кубометров (после регазификации) сжиженного природного газа (СПГ) в год в понедельник, 2 сентября, подписали турецкая государственная компания Botas и британская нефтегазовая компания Shell, сообщает РИА Новости.

Десятилетнее соглашение вступит в силу с 2027 года. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар подчеркнул, что сделка позволяет стране не только использовать газ для собственных нужд, но и отправлять его в европейские терминалы. Таким образом, она предоставляет дополнительные возможности для торговли на всех уровнях.

Турция является крупнейшим покупателем российского газа по трубопроводам, обходя даже Китай, однако она наращивает собственную добычу и диверсифицирует источники поставок. Кроме того, республика намерена активно развивать проект собственного хаба, чтобы стать площадкой для транзита газа в Европу.

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и "Газпром СПГ технологии" (специализированная компания в составе "Газпрома") договорились о сотрудничестве для инвестиций в проекты по развитию мало- и среднетоннажных производственных мощностей СПГ и комплексного развития инфраструктуры.

Соответствующее объявление состоялось на полях Восточного экономического форума, говорится в сообщении РФПИ. В настоящее время "Газпром СПГ технологии" реализует программу строительства более 60 комплексов по производству СПГ в регионах России.

Помимо инвестиций в производственные и логистические мощности по поставке СПГ, стороны сфокусируются на проектах по развитию сети газозаправочных станций и автономной газификации, а также на внедрении и совершенствовании инновационных технологий в сфере производства и использования СПГ. Кроме того, партнерство РФПИ и "Газпром СПГ технологии" предусматривает реализацию возможностей для повышения эффективности компаний-партнеров в промышленности, сельском хозяйстве, горнодобывающей и других отраслях путем перевода производственных мощностей и транспорта на сжиженный природный газ.

"Развитие производственной инфраструктуры в сфере СПГ в регионах России позволяет добиться значимого экономического эффекта, существенно оптимизировать затраты на топливо для транспортных, строительных компаний, предприятий агропромышленного и энергетического комплекса. С учетом запасов газа, которыми обладает Россия, рост объемов производства СПГ и переход на этот экологичный и эффективный энергоресурс стимулирует расширение логистических и инфраструктурных мощностей, включая АЗС, речные и морские порты, а также создание новых систем технологического управления и обслуживания, которые заместят зарубежные аналоги", - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Президент России Владимир Путин заявил о планах страны продолжить поэтапно наращивать поставки газа в другие регионы планеты. Соответствующей информацией глава государства поделился на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.

Путин отметил, что мировой экономике не удалось бы выдержать отказа поставок российских энергоносителей. При этом заявления об их отмене страны делают «не от большого ума», указал президент РФ.

Также он обратил внимание на то, что среди государств, которые на протяжении длительного времени просят о поставках российского газа, - Иран. Реализовать данный проект вполне возможно, подчеркнул Путин.

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