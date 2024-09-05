Nestlé подала заявку на регистрацию товарных знаков Nescafé в России

Швейцарская компания Nestle возобновила подачу заявок на регистрацию товарных знаков бренда кофе Nescafe, следует из данных базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

При этом регистрируется несколько вариаций знака Nescafe — «Нескафе Классик», «Нескафе Голд», «Нескафе Классик Крема».

По данным Forbes, выручка компании в России по итогам 2023 года составила 210 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Nestle планирует вернуться к выпуску шоколадных батончиков KitKat на заводе в Перми. Уточняется, что новый KitKat может появиться в региональных магазинах осенью 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».