Путин объяснил, для чего нужен госконтроль за бизнесом

Государственный контроль за бизнесом не должен быть самоцелью, ничто не должно мешать развитию экономики, но надо обеспечить и безопасность граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя предложения об ослаблении проверок ведомствами предприятий.

"Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель - это развитие прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию. Вопрос только в том, что контроль, безусловно, нужен для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Но нужно совершенствовать его механизм, это точно", - сказал Путин.

Один из участников встречи выступил с инициативами о сокращении "сплошных проверок" бизнеса, уменьшении, в частности, количества таможенных проверок и пограничного контроля, а также замены контроля со стороны Госпожнадзора на обязательное страхование ответственности бизнеса. При этом речь, по словам модератора, не идет об опасных и подобных им производствах.

Путин в ответ попросил сформулировать данные предложения.

"Обязательно обсудим это и с Генпрокуратурой, и с правительством", - сказал президент.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.