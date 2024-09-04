Пиво из КНДР для России оказалось китайским

Новое для российского рынка китайское пиво по ошибке зарегистрировали как продукцию из Северной Кореи. Об этом сообщил проект «РБК Вино» со ссылкой на компанию-импортера «Востокбиртрейд» и Росаккредитацию.

Ранее СМИ сообщили, что компания из Комсомольска-на-Амуре первой в России получила разрешение на ввоз северокорейского пива. Отмечалось, что в страну начнут поставлять светлое фильтрованное пиво под наименованиями XINBALU 1999 и «Станция Харбин», которое выпускает зарегистрированная в КНДР компания.

В Россию впервые разрешили ввезти пиво из КНДР

В «Востокбиртрейд» уточнили, что это пиво – китайского происхождения и в декларации был указан именно Китай. В пресс-службе Росаккредитации заявили, что компания-импортер допустила техническую ошибку в документах.

СМИ писали, что Северная Корея действительно заинтересована в экспорте пива для привлечения в страну валюты. Сообщалось, что правительство КНДР поручило продавать пиво на экспорт дешевле, чем оно стоит внутри страны.