ФАС возбудила дело в отношении Совкомбанка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела в отношении ПАО «Совкомбанк» по признакам нарушений в рекламе вклада. Соответствующая информация опубликована на сайте службы.

Как отмечается, обращение в ведомство поступило от гражданина, пожаловавшегося на рекламу кредитной организации, которая транслировалась на рекламной конструкции в столице. В рекламе были указаны данные, которые могли показаться привлекательными для потребителей, однако информацию банк не конкретизировал. Речь идет о сведениях о ставке по вкладу в 21%. Данные о сумме, сроке и других условиях, которые влияют на получение дохода по вкладу, указали в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом.

Ведомство считает, что данные действия могут ввести в заблуждение потребителей. Сообщается о наличии признаков нарушения закона «О рекламе».

«Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф», - говорится на сайте службы.

Ранее «Ведомости» сообщили, что российские антимонопольщики, Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) разработали поправки к закону «О рекламе», обязывающие использовать «охлаждающие фразы» в рекламе банков.