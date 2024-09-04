Эксперт объяснила, почему в России стало больше удаленщиков

Российские компании стали чаще брать на работу сотрудников, работающих удаленно, в связи с кадровым голодом. Об этом заявила в беседе с MIR24.TV руководитель исследовательского центра рекрутингового портала Наталья Голованова.

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Специалист пояснила, что заработная плата таких сотрудников соответствует окладам коллег по офису. Она указала на наличие демографической ямы. В этой связи, как указала собеседница, сегодня поиск сотрудников является для работодателей сложной задачей.

Она прогнозирует усугубление ситуации на рынке труда до конца текущего десятилетия. Фирмы пытаются сейчас выйти из положения, в частности, отказываясь от дополнительных барьеров в найме, к которым они привыкли за последние десятилетия, добавила Голованова.

Ранее издание Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру» сообщило, что в России чаще всего (в 79% случаев) компании отказывают кандидату на вакантную должность из-за большого возраста. 49% фирм негласно оценивают негативные отзывы с предыдущего места работы, чуть меньше работодателей (47%) обращают внимание на пол, 45% - на токсичность и на молодость.