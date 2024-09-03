На прилавках российских магазинов может появиться оригинальная Pepsi

В магазинах могут начать продавать оригинальный газированный напиток Pepsi. При этом продукция будет реализовываться под новой маркой, сообщает Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

Отмечается, что недавно американской компанией PepsiCo была осуществлена подача заявки на регистрацию в РФ нового товарного знака. Обращение было направлено прямо из США, с адреса одной из штаб-квартир компании. Подчеркивается, что «под брендом «Пепси-кола» компания сможет производить безалкогольную газировку.

Весной 2022 года руководство PepsiCo объявило об остановке продажи напитков, производимых компанией, на территории России. Среди такой продукции - Pepsi, Mirinda и 7Up. Также корпорация решила отказаться от всей рекламной деятельности на территории страны.

Еще одна западная компания решила уйти из России

В августе сообщалось, что таможенникам удалось пресечь незаконный оборот контрафактных товаров. Они изъяли порядка 12 тысяч бутылок газировки, на которых был нанесен логотип Pepsi. Речь шла о продукции на сумму около 1,5 млн рублей. Уточнялось, что грузовик с контрафактом остановила мобильная группа таможни на федеральной трассе «Кавказ». Машина следовала из Владикавказа в Таганрог.