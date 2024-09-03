Во Франции запустили первый за 25 лет новый атомный реактор

Энергетическая компания Electricite de France (EDF) получила разрешение от регулятора на разгон ядерной реакции на новом атомном реакторе АЭС «Фламанвиль», строительство которого заняло 17 лет. Об этом сообщается на сайте компании.

© Газета.Ru

Это первый запуск атомного реактора во Франции за последние 25 лет. Первоначально запуск был запланирован на 2012 год, однако из-за технических проблем срок введения в эксплуатацию постоянно переносился, за счет чего стоимость проекта выросла с €3 млрд до более чем €13 млрд.

Атомная электростанция «Фламанвиль» расположена на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш. На ней действуют два водо-водяных реактора мощностью 1,3 тыс. МВт каждый. Они были введены в эксплуатацию в 1986 и 1987 годах.

До этого Финляндия приступила к тестированию оборудования и систем утилизации на новом хранилище для захоронения ядерных отходов. Работы будут проводиться на хранилище Onkalo рядом с АЭС «Олкилуото».