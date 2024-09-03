Суд в Гааге арестовал долю «Газпрома» в европейской компании

На акции Wintershall Noordzee B.V. и связанные с ними доходы наложен обеспечительный арест судом в Нидерландах. Они принадлежат «Газпрому», пишет «Интерфакс».

Решение принято Окружным судом Гааги в середине мая, следует из материалов российской фирмы. Компанией «Газпром Интернэшнл Лимитед» ранее был запущен конкурентный процесс по продаже своих активов в Северном море. Сообщалось, что она готовится к реализации своей доли в 50% в Wintershall Noordzee BV (WINZ) и доли в консорциумах по разработке месторождений «Силлиманит» и «Вингейт».

Напомним, что WINZ - совместное предприятии с Wintershall Dea. Итоги процедуры должны были подвести в начале июня, но с тех пор данные о ходе продажи не обновляли. По словам партнера BGP Litigation Сергея Гландина, процедура связана с действиями компании «Славутич-Инвест» (Украина), которой принадлежали земельные участки в Мелитополе.

В мае 2023 Хозяйственный суд Запорожской области Украины, куда обратилась компания, обязал РФ выплатить «Славутичу» компенсацию в $15 млн.

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Компания Wintershall Noordzee входит в число крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе. Она была основана в 1965 году.