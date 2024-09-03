В РФ число практикующих удаленку компаний в августе выросло до 44%

Число компаний, которые практикуют удаленную работу, увеличилось за лето с 32% в июне до 44% в августе. Причина - дефицит кадров, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

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"Кадровый голод привел к увеличению числа компаний, практикующих удаленку. Компаний, где есть удаленка, сейчас на треть больше, чем было в июне этого года: в основном, из-за острого дефицита кадров, частично - из-за аномально жаркой погоды этого лета", - говорится в итогах опроса.

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Сейчас предприятий, разрешающих офисному персоналу трудиться из дома, - 44% (тогда как в июне показатель составлял 32%). В Москве и регионах чуть больше (43 и 45% соответственно), в Санкт-Петербурге - чуть меньше (39%).

Доля дистанционных работников от числа занятых в компании тоже выросла - в июне работодателей, у которых в режиме home-офиса работало более трети штатной численности, было лишь 4%, а в августе - 11%.

По данным исследования, компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа, сейчас всего 3%. Чаще всего на удаленке работают IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, бухгалтерия, конструкторы, проектировщики, архитекторы, эйчары и юристы.

В опросе приняли участие представители 1 000 предприятий и организаций из всех округов страны.