Авиакомпании будут наказывать за нарушения правил о ручной клади

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России будут установлены наказания для авиакомпаний за нарушения правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа.

Соответствующая статья будет добавлена в свод законов, как указано в ответе министерства транспорта на запрос сенатора Айрата Гибатдинова, пишет РИА Новости.

Гибатдинов ранее обращался в Генпрокуратуру и Минтранс с просьбой проверить случай с 89-летней пенсионеркой, которой не разрешили пройти на борт самолета с тростью в качестве ручной клади без дополнительной оплаты.

"В рамках работы Минюста по подготовке новой редакции КоАП, по предложению Минтранса, проект будет дополнен статьей "Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте", - говорится в документе, подписанном заместителем главы Минтранса Владимира Потешкина.

В интервью РИА Новости Гибатдинов подчеркнул, что спорные ограничения на провоз ручной клади со стороны авиакомпаний часто становятся предметом общественных обсуждений.

Он отметил, что в текущем законодательстве отсутствует ответственность перевозчиков за нарушения прав пассажиров в этой области.

"Это важный шаг к улучшению регулирования в сфере авиаперевозок. Напоминаю о необходимости запрета на внедрение внутренних правил, противоречащих Федеральным авиационным правилам. Нужно рассмотреть возможность введения ответственности для авиакомпаний за нарушения прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа, а также установить компенсацию за такие нарушения", - добавил сенатор.

Работа над изменениями в новый КоАП ведется с 2019 года. Министр юстиции Константин Чуйченко отметил, что проект сейчас проходит межведомственное согласование, что является длительным и трудоемким процессом. Он также указал, что законопроекты затрагивают множество государственных органов, и согласовать размеры штрафов не всегда удается. При этом некоторые новшества уже нашли отражение в действующем законодательстве.

Первый заместитель главы конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова заявила, что новый КоАП не предполагает повышения штрафов для граждан — они останутся на прежнем уровне.