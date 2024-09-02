Московский НПЗ остановил установку после атаки дрона

После атаки дрона в воскресенье, 1 сентября, приведшего к пожару на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Газпромнефти», была остановлена одна из установок. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

© Lenta.ru

Пожару на предприятии присваивали максимальный ранг сложности. Отмечалось, что повреждение в результате падения дрона получило отдельно стоящее техническое помещение.

Позднее стало известно, что сложность пожара понизили до второго номера. О последствиях по итогу ликвидации возгорания не сообщалось. В общей сложности в ночь с 31 августа на 1 сентяб ночь над 15 регионами России было уничтожено и перехвачено 158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.