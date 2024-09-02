«Рольф» заявил о смене собственника

Автодилерский холдинг «Рольф» официально объявил о смене собственника.

Новым хозяином стал бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«Новым владельцем дилерского холдинга стал Умар Назарович Кремлев. Новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов», — отмечается в заявлении «Рольфа».

В компании уточнили, что действующие обязательства перед клиентами и партнерами «Рольфа» будут исполняться в полном объеме, а произошедшие изменения позволят сохранить и преумножить позиции компании.

Еще одна западная компания решила уйти из России

В декабре 2023 года стало известно, что «Рольф», основанный бизнесменом и бывшим депутатом Госдумы Сергеем Петровым, был передан под временное управление Росимущества указом президента России Владимира Путина.