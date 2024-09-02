В АТОР прокомментировали ситуацию с рейсами Turkish Airlines

Turkish Airlines из-за веерной задержки рейсов с выходных имеет сложности с полетами между Москвой и Турцией по расписанию. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, сейчас в аэропорту Внуково ожидают вылета десятки российских туристов. В частности, вылет рейса ТК3955 Москва — Анталья со вчерашнего дня отложили уже несколько раз.

Российские туристы застряли во Внуково из-за задержки рейсов в Турцию

«Пассажирам сообщали сегодня утром, что самолет отправится из аэропорта Внуково в 14:00, но, судя по онлайн-табло авиагавани, вылет вновь перенесли — на 18:15», — заявили в АТОР.

Также задержки наблюдаются у ряда других рейсов авиакомпании. На несколько часов отложены перелеты из Москвы в Стамбул, Бодрум, Анталью и Даламан. Кроме того, есть задержки на обратных перелетах, на 6-9 часов, а также вылеты в Анталью и Даламан из Санкт-Петербурга.