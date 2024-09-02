Uber уличили в передаче данных о водителях странам вне ЕС

Европейская штаб-квартира сервиса заказа такси Uber осуществляла передачу данных о европейских водителях властям государств, которые не входят в Европейский союз. Соответствующие документы оказались в распоряжении газеты Trouw.

© ZUMA/ТАСС

Как отмечается, речь идет об именах, фотографиях, а также информации о доходах и геолокации водителей. Для передачи иностранным правоохранительным органам в ЕС и вне сообщества компанией был создан отдельный ресурс в интернете. Там у служащих иностранных госведомств есть возможность подачи соответствующего запроса на получение данных.

В частности, известен случай о передаче фирмой властям Колумбии в 2018 году списка всех поездок водителя, его данных о доходах и иной личной информации. Действия Uber противоречат положениям европейского законодательства о конфиденциальности личных данных, отметил юрист в сфере информационных технологий и защиты информации Дафне де Бур. Фирмы, которые расположены в ЕС, могут осуществлять передачу информации только в пределах сообщества или в те страны, в которых действуют требования к защите данных, аналогичные европейским, пояснил он.

В прошлом году радиостанция Radio France сообщила, что отчет парламентской комиссии свидетельствует о заключении «секретной сделки» между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американской компанией Uber.