Китайские банки начали отказываться принимать деньги из-за русских имен в платежках

Китайские банки стали отказываться от приема средств, если в платежных документах указаны русские имена. Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

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Отмечается, что подобные случаи фиксируются с середины июля. По словам собеседника издания, импортеры вынуждены готовить полный комплект документов для трансакций через третьи лица для сокрытия связей с Россией.

Китайские банки начали принимать платежи из России

Как уточняет издание, основанием для отмены платежа становятся даже русские имена, которые не попали под санкции. Гендиректор компании Atvira, эксперт-практик внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич добавила, что в случае, если трансакции производятся через российскую компанию, китайские банки отклоняют платеж из-за страха попасть под санкции.

Ранее представители импортеров из Китая рассказали, что ситуация с платежами снова ухудшилась, блокировать переводы из России начали не только крупные, но и мелкие региональные банки. Каналы связи через страны Средней Азии также постепенно обрезают.