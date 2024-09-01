Украина ввела новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против авиационной отрасли Российской Федерации, а также против «коллаборантов». Об этом сообщает «РБК Украина».

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Зеленский подчеркнул, что ограничения были введены против почти 150 субъектов — юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России.

До этого в министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что Киев усилит санкции против российских программ, заблокирует сайты и угрожающие нацбезопасности сервисы.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинские компании не смогут пользоваться программами, которые были созданы в России или связанными с ней корпорациями. Также будут заблокированы сайты и сервисы, «угрожающие нацбезопасности».

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16 августа стало известно, что Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по санкционной политике. До этого чиновник занимал должность советника главы офиса президента страны Андрея Ермака.