РИА Новости: в России арестовали участок железной дороги компании Ахметова
Суд до декабря арестовал почти 1,5 км железнодорожного полотна в Белгородской области, принадлежащего компании «Метинвест Евразия», которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым.
Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, под арест попали доли в компаниях, недвижимость в Симферополе и Севастополе, земельный участок в Белгороде, шесть железнодорожных путей, а также денежные средства в банках и автомобили.
Кроме того, суд арестовал металлопрокатные листы и рулоны по 15 т.
Президент России Владимир Путин разрешил компании «Лучшее решение» купить активы Рината Ахметова.