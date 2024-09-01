Telegram предсказали финансовый кризис в случае падения TON

В условиях общей неопределенности на рынке, цена Toncoin продемонстрировала скромный рост на 0,32% до $5,39 на торговой сессии в субботу. Это движение свидетельствует о тенденции к консолидации ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней, что позволяет медведям (торгующим на понижении трейдерам, – "Газета.Ru") контролировать текущее движение рынка. Об этом сообщает издание CoinGape.

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Финансовый отчет Telegram за 2023 год показывает, что компания активно участвует в криптоотрасли – до 40% доходов компания получает из источников, связанных с криптовалютой. В частности, из интегрированного в Telegram кошелька для крипто-транзакций Telegram Wallet и платформы по продаже юзернеймов Fragment.

Несмотря на рост доходов, компания завершила 2023 год с убытком в размере $108 млн. Баланс Telegram показывает, что компания держит в криптоактивах $400 млн, что превышает ее денежные резервы. Изменение цены на Toncoin (TON) может существенно повлиять на финансовую стабильность Telegram, учитывая крупную долю компании в этом криптоактиве. С прошлой недели цена Toncoin подверглась агрессивному давлению со стороны продавцов после ареста основателя Telegram Павла Дурова, что привело к падению актива на 22%.

Анализ дневного графика показывает, что нисходящая линия тренда определяет текущую коррекционную тенденцию и поддерживает настроения на продажу при общем росте цен криптовалюты на рынке.

Если продавцы продолжат давление, цена на TON может упасть на 12% и достичь отметки в $4,72, что является горизонтальной поддержкой, неизменной с марта 2024 года. Если продавцы пробьют эту важную поддержку и сделают ее зоной сопротивления, цена на TON может продолжить коррекцию до $3,3. С другой стороны, уровень в $4,72 доллара является важной точкой накопления для покупателей, что может привести к развороту тренда с медвежьего, на бычий (когда в торгах преобладают покупатели, – "Газета.Ru"). В таком случае цена TON может упереться в текущую зону сопротивления $6,91.