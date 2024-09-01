Российские авиакомпании смогут брать самолеты в мокрый лизинг

Российские авиакомпании смогут брать самолеты в лизинг сразу вместе с экипажами. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс, легализующие практику мокрого лизинга, вступили в силу 1 сентября.

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Как следует из поправок, перелеты на самолетах, арендованных вместе с экипажем, можно будет совершать только по внутренним рейсам.

"По договору аренды (фрахтования на время) гражданского воздушного судна с экипажем <...> одна сторона (арендодатель) за плату и на определенный срок предоставляет другой стороне (арендатору) в пользование гражданское воздушное судно, а также оказывает услуги членов экипажа гражданского воздушного судна для осуществления внутренних воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты", - отмечается в тексте новой нормы.

Самолет не будет включаться в сертификат эксплуатанта арендатора на время нахождения судна и экипажа в лизинге.

Мнение отрасли

Источник ТАСС в одной из авиакомпаний отметил, что находит разрешение такой практики верным для развития отрасли. Оно "позволит авиакомпаниям более гибко управлять флотом, добавляя емкости в высокий сезон", отметил собеседник ТАСС. "Наверное, мы увидим какие-то реальные движения к следующему лету. И, конечно, особенно это будет востребовано авиакомпаниями, которые оперируют самыми популярными типами самолетов - Boeing 737 и семейством А320", - добавил он.

В сентябре прошлого года генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский рассказывал журналистам, что компания совместно с Минтрансом ведет работу над введением в России мокрого лизинга и овербукинга. Тогда Александровский отмечал, что после принятия соответствующего закона, компания "сможет передавать самолеты в рамках группы или привлекать дополнительные провозные емкости со стороны". Он также добавил, что если у какой-то авиакомпании в низкий сезон нет потребности в самолетах, то группа сможем взять емкости под свою сеть и наоборот.