Spotify обвинила Apple в нарушении европейских законов: в чем суть претензий

Spotify выразила «опасения», что Apple может нарушать европейские законы в связи с недавним изменением, затронувшим пользователей ее приложения для iOS. Речь идет об отказе Apple от технологии, которая позволяла пользователям Spotify регулировать громкость на подключенных устройствах с помощью физических кнопок на iPhone.

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Spotify утверждает, что этот шаг может нарушить Закон о цифровых рынках (DMA) ЕС, который предписывает совместимость между крупными технологическими компаниями и сторонними сервисами. Согласно статье 6(7) DMA, такие компании, как Apple, должны предоставлять равный доступ к аппаратным и программным функциям, гарантируя, что сторонние сервисы могут работать с той же функциональностью, что и собственные сервисы компании.

Изменения коснулись только Spotify Connect на iOS, в то время как другие методы управления громкостью, такие как Bluetooth и AirPlay, остались незатронутыми. Попытка Spotify получить доступ к технологии управления громкостью, аналогичной Apple Music, была отвергнута Apple, которая, как сообщается, требует интеграции с HomePod для использования этой технологии.