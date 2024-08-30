Сбер осуществит расширенное банковское сопровождение высокоскоростной магистрали

Сбер и компания «ВСМ Две Столицы» заключили договор расширенного банковского сопровождения строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор компании «ВСМ Две Столицы» Олег Тони на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030».

Предмет договора — оказание Сбером услуг по расширенному банковскому сопровождению концессионного соглашения о финансировании, создании, эксплуатации инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретении и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров и (или) багажа на созданной инфраструктуре по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Согласно договору, банк будет осуществлять контроль целевого расходования средств.

«Крупнейший в России инфраструктурный проект в сфере пассажирского транспорта быстро переходит в практическую плоскость. Сбер обеспечит концессионеру расширенное банковское сопровождение и внесёт свой вклад в строительство ВСМ. Данная услуга позволит заказчику проекта и финансирующим организациям видеть в онлайн режиме на стадии строительства все уровни исполнителей проекта (подрядчики, субподрядчики, поставщики), направления расходования средств и их остатки, соответствие потраченных средств и выполненных работ. Опыт и технологии Сбера помогут заказчику эффективно управлять бюджетом проекта, мы организуем процесс, который позволит снизить риски реализации проекта и обеспечит доведение средств до конечных исполнителей, их расходование на цели проекта, которые установлены поручениями президента и распоряжением правительства. Схема финансирования проекта уникальна, в проект привлекается более 1,5 триллиона внебюджетных инвестиций, в проекте примут участие одновременно крупнейшие банки России и пенсионные фонды. Значение строительства ВСМ для экономики страны трудно переоценить: это новый импульс к развитию отечественных высоких технологий, новые рабочие места и, безусловно, новые возможности для миллионов россиян, которые будут пользоваться этой магистралью», — рассказал Александр Ведяхин.

Высокоскоростная магистраль «Москва – Санкт-Петербург» пройдет через шесть субъектов Российской Федерации и свяжет Центральный и Северо-западный транспортные узлы, в которых проживает более 40 миллионов человек, что составляет почти треть всего населения нашей страны. Участниками проекта стали правительство России, правительство Москвы и другие субъекты России, по территории которых будет проходить высокоскоростная линия — администрация Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей, «РЖД», Сбербанк совместно с синдикатом российских банков, а также компания «Лидер», консолидирующая средства пенсионных фондов.

«Впереди нас ждет большая работа и задача компании "ВСМ Две Столицы" как концессионера — объединить усилия всех участников, мобилизовать все имеющиеся ресурсы, добиться оперативного и качественного решения поставленных задач», — отметил Олег Тони.

Согласно параметрам концессионного соглашения о строительстве ВСМ, концессионером является компания «ВСМ Две Столицы», а концедентом — Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Магистраль протяжённостью 679 километров охватывает шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Ожидается, что после ее запуска пассажиропоток между городами в зоне притяжения увеличится и достигнет 23 миллиона человек к 2030 году.

В результате строительства ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за 2 часа 15 минут. Из Великого Новгорода до Северной столицы — за 29 минут, это в шесть раз быстрее, чем сейчас. Время в пути между Тверью и Москвой сократится более чем в полтора раза — до 39 минут. В ходе реализации проекта будут применяться отечественные разработки и оборудование.

Поручение президента России, определившее старт проекта по ВСМ, вышло в апреле 2024 года. Ранее Владимир Путин неоднократно отмечал высокую значимость проекта для экономики, промышленности, наращивания инфраструктурного и технологического потенциала России.

Всего в России планируется запустить несколько высокоскоростных магистралей. Ожидается, что Москву свяжут новыми линиями с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Рязанью и Минском.