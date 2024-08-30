ЦБ резко расширил «пилот» по цифровому рублю

Банк России с 1 сентября запускает новый этап тестирования операций с реальными цифровыми рублями, следует из сообщения регулятора. Если раньше в нем принимали участие около 600 человек и 22 компании, то с расширением параметров появится возможность подключить уже до 9 тысяч человек и 1,2 тысячи компаний.

Список банков-участников останется без изменений: пока операции с цифровой национальной валютой будут доступны клиентам тех же 12 банков, которые участвуют в пилотировании с самого начала, августа 2023 года.

На новом этапе участники пилота смогут не только открывать, закрывать и пополнять счета цифрового рубля (цифровые кошельки), осуществлять переводы между гражданами, оплачивать товары и услуги, а также выполнять простые автоплатежи (смарт-контракты), но и использовать динамические QR-коды для оплаты, а также проводить переводы между компаниями.

Пилотирование цифрового рубля было запущено в августе 2023 года. Массовое внедрение цифрового рубля запланировано на 2025 год. Сейчас в пилоте принимают участие 12 банков: Альфа-банк, банк Дом.рф, «Ингосстрах банк, ВТБ, Газпромбанк, «Акбарс банк», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «Синара», Росбанк и Транскапиталбанк. В январе 2024 года ЦБ сообщил , что к проекту планирует подключиться еще 17 банков, в том числе Сбербанк и Т-банк, а также «Банк Русский Стандарт», Экспобанк, РНКБ, Россельхозбанк, «МСП Банк», Новикомбанк, банк «Точка» , ВБРР и другие.

Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Идею создать свою цифровую валюту (ЦВЦБ) российский Центробанк оформил в 2020 году, выпустив сначала доклад для общественных консультаций, а затем на его основе и концепцию цифрового рубля. Одной из задач цифрового рубля является сотрудничество со странами, которые также будут запускать национальную цифровую валюту, в частности с государствами ЕАЭС и СНГ, говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Это в том числе «даст возможность иметь еще один вариант решения вопроса в связи с отключением SWIFT, потому что в этом случае SWIFT не задействуется», объясняла она.