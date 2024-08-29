Сбер открыл технохаб для IT-специалистов

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли технологический хаб. В него переехали IT-команды Сбера, которые ранее работали на различных площадках в Санкт-Петербурге. Это продуктовые команды, состоящие из разработчиков, тестировщиков, аналитиков, специалистов по сопровождению, DevOps-инженеров, дата-сайентистов и владельцев продуктов ключевых бизнес-направлений банка: розничного, корпоративно-инвестиционного, технологий, благосостояния и других.

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Первые рабочие места были уже заняты сотрудниками в апреле, до конца года в технохаб переедут более 1,8 тысячи IТ-специалистов Сбера. Вторая очередь будет введена в строй в 2025 году и добавит еще 800 рабочих мест. Параллельно с заселением новых корпусов будет развиваться и инфраструктура территории: появится фитнес-центр, различные форматы общественного питания, коммерческая инфраструктура и общедоступные пространства и сервисы.

«Сегодня мы открываем крупнейший технологический хаб на Северо-Западе России. Для нас это возможность создать в регионе новые рабочие места и центр притяжения талантливых IT-специалистов, где они будут разрабатывать технологические сервисы и продукты, которыми будут пользоваться миллионы россиян. Мы спроектировали технохаб таким образом, чтобы его территория осталась доступной для жителей и гостей Северной столицы. А при реконструкции учли историческую значимость локации и создали технологическое пространство, сохранив первоначальный облик зданий», — сказал Герман Греф.

В технохабе Сбера каждый сотрудник может выбрать для себя максимально комфортное рабочее место. Пространство поделено на зоны для совместной и индивидуальной работы, общения и отдыха.

«Открытие технохаба Сбербанка — это не просто появление нового IT-пространства в нашем городе, это мощный сигнал о готовности Петербурга закрепить свои позиции одного из ведущих центров цифровых инноваций в России. Технохаб Сбера на Васильевском острове — это место, где объединятся лучшие умы IT-сферы, будут рождаться новые идеи, разрабатываться передовые технологии, которые сделают жизнь каждого из нас комфортнее и безопаснее. Уверен, что он станет настоящим центром притяжения для IT-сообщества Петербурга и Северо-Запада. Качественно повысит привлекательность нашего города для талантливых специалистов и станет катализатором развития цифровой экономики в регионе и стране. Сегодня мы делаем важный шаг навстречу будущему, где технология служит людям и создает новые возможности для роста и процветания», — отметил Александр Беглов.

Также предусмотрено пространство для проведения массовых мероприятий. Территория и общественные сервисы технохаба находятся в свободном доступе для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Скоро на территории хаба появятся зоны отдыха и спорта, оборудованный выход к Неве, а в отреставрированном корпусе медеплавильного цеха XIX века откроется ресторанный дворик.

Раннее Сбер уже открыл два технохаба — в Екатеринбурге и Казани, в которых работают более 2 тысяч человек. Это разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, эксперты по кибербезопасности, машинному обучению и искусственному интеллекту. К сегодняшнему дню, например, численность команды IТ в Казани выросла в 3 раза с момента открытия. Более 3,5 тысяч IТ-специалистов посетили профессиональные мероприятия Сбера, которые проводились в хабах.