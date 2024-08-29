Путин обсудил с Фрадковым работу ПСБ

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Промсвязьбанка (ПСБ) Петром Фрадковым.

"ПСБ - один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Работаете очень активно в оборонке. Ну, собственно, мы для этого его и создавали", - заметил глава государства, начиная беседу.

Фрадков доложил Путину о сопровождении гособоронзаказа, а также о работе с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами. Он также рассказал, как оказывают финансовые услуги военнослужащим, военным пенсионерам и сотрудникам ОПК.

Фрадков ежегодно докладывает Путину о работе банка, предыдущая публичная встреча прошла 6 января 2023 года.