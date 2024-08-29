Несколько банков Казахстана прекратили переводы через «Золотую корону»

Казахстанский Freedom Bank, HalykBank и несколько других банков республики приостановили обслуживание переводов через платежную систему "Золотая корона".

Об этом ТАСС сообщили в кол-центрах банков.

"С 26 августа временно приостановлено обслуживание быстрых переводов по системе "Золотая Корона" в связи с проведением технических работ", - сообщил собеседник агентства из Freedom Bank.

При этом в банке не уточнили возможные сроки возобновления работы с сервисом.

Также о приостановке работы с платежной системой "Золотая корона" "по техническим причинам" сообщили представители из HalykBank, Bank RBK и Евразийского банка. В банках ЦентрКредит, Bereke Bank, Нурбанке сообщили, что пока продолжают работать с сервисом.