Казахстанский банк прекратил работу с системой переводов в РФ

Казахстанский Freedom Bank временно прекратил осуществление переводов через систему «Золотая корона». Об этом пишет издание Frank Media.

Банк запросил у сервиса дополнительную информацию для анализа ситуации и принятия дальнейших решений. Сроки возобновления работы системы пока не определены. Аналогичные сбои наблюдались в работе банка «Центркредит» и грузинских финансовых учреждений. Причиной стали проверки на связь с подсанкционными лицами после введения США нового пакета ограничений 23 августа.

Под санкции попала компания «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), разработчик мобильного приложения «Золотой короны». ЦФТ связан с РНКО «Платежный центр» - оператором системы.

«Банк ожидает дополнительную информацию от данного партнера, в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах», - сообщили в пресс-службе Freedom Bank.

«Золотая корона» играет ключевую роль в международных переводах Казахстана. В июне через нее было отправлено за рубеж 65,7 млрд тенге (≈12 млрд ₽), что составляет 90% всех международных переводов из страны.

Накануне стало известно, что Ситибанк Казахстана прекратит операции с рублевыми счетами и конвертацией в российскую валюту с 24 сентября. Клиентам рекомендовано закрыть счета и перевести договоры в другие банки до этой даты.