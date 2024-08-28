Apple уволила 100 сотрудников одного из самых успешных подразделений

Apple сократила около 100 сотрудников, большинство из которых были задействованы в подразделениях Apple Books и News. Это нехарактерно для компании, поскольку эти приложения ранее помогали смягчить замедление спроса на новые устройства. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Согласно информации от источников, близких к ситуации с сокращением, Apple Books потерял приоритетность для компании, которая больше не рассматривает приложение как ключевую часть своей основной линейки цифровых сервисов. Ожидается, что приложение получит новые функции со временем.

Как отмечает издание, цифровые сервисы обычно служили движущей силой роста для Apple в последние годы. Они составили более 22% продаж в последнем отчетном году, в то время как 10 лет назад этот показатель не превышал 10%. Рост помог смягчить медленный спрос на новые устройства компании. Сотрудникам сообщили, что у них будет 60 дней, чтобы найти другую работу, прежде чем их уволят. Некоторые сотрудники работали в нескольких командах.

Как напоминает издание, в 2024 году Apple провела серию увольнений. В частности, сокращения затронули сотрудников, работавших над закрытым проектом по беспилотным автомобилям, а также в отделе производства микродисплеев.

Недавно (27 августа) стало известно, что Apple представит новую серию гаджетов 9 сентября. Информацию о новых продуктах компания не представила. Ожидается, что будут представлены линейка смартфонов iPhone 16 (16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max), новые модели умных часов Apple Watch, а также операционная система iOS 18.