Баффетт продал акции Bank of America почти на $1 млрд

Компания Berkshire Hathaway, принадлежащая американскому миллиардеру Уоррену Баффетту, продала акции Bank of America на сумму $982 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, бизнесмен намерен продолжить сокращение своих инвестиций во втором по величине банке США, однако не раскрывает причин такого решения. В июле он уже продал акции Bank of America на общую сумму в $5,4 млрд, сократив свою долю в банке почти на 13%.

Агентство напоминает, что Баффетт начал вкладываться в Bank of America в 2011 году, когда стоимость акции банка составляла около $5. До начала июльской серии продаж бумаги Bank of America в этом году выросли на 31%, однако после сокращения инвестиций Баффетта в корпорацию они потеряли 10%, упав до уровня в $39,67 за акцию.

По данным Bloomberg, серия продаж акций Баффеттом знаменует самый масштабный выход 93-летнего миллиардера из его вложений в банк. Несмотря на это, Баффетт по-прежнему остается крупнейшим держателем акций Bank of America: он владеет бумагами на сумму $35,9 млрд. Агентство отмечает, что инвестиции в Bank of America ранее долгое время служили знаком одобрения Баффеттом деятельности американского юриста и инвестиционного банкира Брайана Мойнихана на посту главы банка.

3 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Баффетт также продал почти половину своей доли в корпорации Apple. Продажа состоялась во втором квартале текущего года, оставшийся пакет на конец июня оценивался в $84,2 млрд.