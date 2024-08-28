Hyundai вновь зарегистрировал товарные знаки в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai подал не менее 17 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на базу Роспатента.

Компания остановила производство и продажи своих автомобилей в России после начала военной операции в феврале 2022 года.

Заявки были поданы в августе и относятся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам. Агентство уточнило, что речь идет о товарных знаках самого Hyundai и его суббренда Genesis.

Подача заявок на товарные знаки представляет собой стратегию защиты наименований как от возможного копирования со стороны третьих лиц, так и от продаж машин неофициальными дилерами, заявила агентству патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Маргарита Тарасова, указав на неопределенность относительно того, будет ли Hyundai фактически выводить указанные товары на рынок.

По законам РФ, товарный знак, который не используется в течение трех лет, может быть аннулирован.

В конце 2023 года Hyundai продал свои активы в РФ компании «Арт-Финанс».

В июле сообщалось, что автомобили Solaris HS (ранее — Hyundai Solaris) начали отгружать с завода в Санкт-Петербурге с оригинальным логотипом марки Solaris.