Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в августе начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если та не приходит затем в саму страну. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из них, в целом через ОАЭ проходит до 10-20 процентов платежей за ноутбуки, а по другим категориям доля может достигать 30 процентов. Выбор этой страны был обеспечен самой низкой комиссией — 1-3 процента.

Китайские банки начали блокировать платежи от российских компаний

Собеседники издания связывают с угрозой вторичных санкций со стороны США, из-за чего ранее к аналогичной политике в отношении платежей из России пришли банки других стран, в том числе в самом Китае. Там блокировка началась еще весной.