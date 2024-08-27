Немецкая компания Knauf сделала заявление о работе в России
Немецкий производитель стройматериалов Knauf пока не покинул Россию, длительность его ухода во многом зависит от властей РФ. Об этом сообщил представитель компании, передает «РИА Новости».
По его словам, решение Knauf о выходе из России лишь положило начало процессу.
«Его ход и длительность во многом определяются российским правительством», — добавил он.
На этом фоне представитель компании отметил, что назвать дату завершения передачи российского подразделения он пока не может.
Напомним, что Knauf объявила о намерении передать свой бизнес в РФ местному менеджменту после публикации материалов об использовании материалов немецкого производителя в восстановлении Мариуполя в Донецкой народной республике. Кроме того в Германии начали доследственную проверку в отношении компании.