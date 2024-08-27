В России нашли «таинственную» компанию с многотриллионной прибылью

С момента своего запуска в 2023 году российская компания ООО «Банкнота» сумела войти в число самых прибыльных в стране. За год существования фирма получила прибыль в размере 3,4 триллиона рублей. О «таинственной» компании сообщает RTVI.

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По этому показателю, как отмечает издание, вышеуказанная компания смогла войти в тройку крупнейших в России. Выручка организации за 2023 год оказалась еще больше и составила в общей сложности 3,7 триллиона рублей. Единственным владельцем и руководителем организации, согласно сведениям ЕГРЮЛ, числится Фролов Дмитрий Владимирович. Однако напротив его данных стоит пометка: «Сведения признаны недостоверными ФНС».

Как утверждается, Фролов широко известен в криминальных кругах. Свою первую судимость он получил еще во времена СССР, в основном за мелкие кражи продуктов и водки в магазинах. За «Банкнотой», как утверждается, числился небольшой офис, расположенный в торговом центре Metromall на Дмитровском шоссе в Москве. Уточняется, что организация предлагала заемщикам с плохой кредитной историей ипотеку и автокредиты. При этом сама компания не обладала банковской лицензией Центробанка. Несмотря на это, как утверждается, чистая прибыль «Банкноты» оказалась почти в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.

В настоящее время, как говорится в материале, Федеральная налоговая служба (ФНС) пресекла деятельность вышеуказанной организации, заблокировав ее счета. В свою очередь, офис, сайт, контактные телефоны и электронная почта «Банкноты» сейчас не работают. Причиной блокировки активов компании стала неуплата налогов на общую сумму в 315 миллионов рублей. Дальнейшая судьба компании на этом фоне остается неизвестной.

Ранее в пресс-службе ВТБ рассказали о новой мошеннической схеме. Аналитики предупредили россиян, что финансовые злоумышленники начали использовать схему обмана с арендой банковских карт. В последнее время мошенники стали брать банковские карты в аренду у так называемых дропов, а всю ответственность за кражу денег — возлагать на владельцев карт, тем самым пытаясь сделать их соучастниками преступления. На этом фоне в банке призвали граждан не предоставлять третьим лицам логины и пароли в банковских приложениях.